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Общество

Первый участок газопровода до посёлка Пыра построен в Нижегородской области

13 января 2022 19:48  [660] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В городском округе Дзержинска построен первый участок газопровода до посёлка Пыра: завершена прокладка современной магистрали длиной 4 км вдоль южной стороны трассы М-7. Об этом сообщает региональное правительство

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, строительство газопровода имеет большое значение для жителей Пыры. где проживает около 2000 человек. "Газификация открывает новые перспективы для улучшения качества жизни людей и для дальнейшего развития посёлка", - заявил глава региона.

Работы будут продолжены с началом строительного сезона. Магистраль общей протяжённостью 7 км до насёленного пункта планируется завершить в первом полугодии 2022 года.

"Газопровод до Пыры – это часть большой работы по обеспечению "голубым топливом" всего региона. Это работа не на один год. Мы ее начали, и мы ее обязательно доведем до логического завершения. Существенную помощь в решении этого вопроса нам оказывает федеральный центр. Мы видим, какое внимание уделяет этому вопросу президент России Владимир Путин: появляются новые программы, новые возможности для регионов. Наша задача – использовать эти возможности для улучшения условий, в которых живут люди", - добавил Глеб Никитин.

Глава Дзержинска Иван Носков поделился планами газификации. "Мы, наконец, можем говорить о реальном строительстве газопровода, - сказал он. - Надеюсь, теперь ни у кого из жителей не останется сомнений, что природный газ придёт в Пыру в самое ближайшее время".

Градоначальник заявил, что уже к следующему отопительному сезону на газ будет переведена поселковая котельная, которая сейчас работает на мазутном топливе.

Кроме того, в настоящее время государственную экспертизу проходит проект газопровода внутри посёлков Пыра и Пырские Дворики. Её планируется завершить в феврале. После этого будет объявлен конкурс на строительство газовой сети в срок до конца 2023 года.

Напомним, в декабре прошлого года были газифицированы село Ильино-Заборское в городском округе Семёновский и деревня Юловка Дальнеконстантиновского муниципального района.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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