Мужская мотивация

Идея о том, что роль женщины в семье – вдохновлять и мотивировать супруга достигать поставленных целей не дает покоя многим. Оказывается, для того чтобы добиться желаемого достатка и благосостояния, нужно лишь знать волшебный рецепт мотивации. Пытаясь реализовать такой подход, некоторые привыкли требовать, жаловаться и высказывать недовольство. В итоге все приложенные усилия приводят лишь к дисгармонии в отношениях.

Как мотивировать мужчину правильно, рассказывает Антон Гломозда – основатель академии Akloni Woman и автор тренингов по личностному росту. Пройдя обучение, тысячи людей смогли изменить свою жизнь к лучшему.

В чем суть мотивации

Иметь цели в жизни и стремиться к их достижению – нормально для любого мужчины. Обычно его внутренней силы вполне достаточно, чтобы двигаться вперед и развиваться. Женщина рядом с таким партнером должна просто не мешать ему в реализации целей, не торопить с результатами. Многие действия, которые вы привыкли считать мотивирующими, имеют обратный эффект:

колкие слова, с помощью каких пытаетесь разжечь в своей второй половинке огонь и стремление быстрее реализовывать свои цели, на деле вызывают только раздражение, провоцируют ссоры. Фразы типа «Мужчина должен» – худшее, что можно придумать;

бесконечные расспросы о планах и целях. Если выбрали «правильного» спутника жизни, он сам захочет делиться своими проектами, и это действительно будут не пустые слова;

непрошенные советы. В таком случае легко превратить нормального мужчину в подкаблучника, которому проще соглашаться и перекладывать ответственность за результат на других.

Женщине достаточно находиться рядом и быть для партнера опорой в любой ситуации. Нормальный мужчина сам захочет стараться на благо семьи и делать твою жизнь лучше: дарить подарки, возить в отпуск, налаживать жилищные условия. Если хотите, чтобы он похудел или сменил имидж, стоит поговорить об этом напрямую. Мужчины не всегда понимают намеки, но если приведете несколько аргументов, то он точно услышит.

На кого не стоит тратить свое время и силы

Помимо целеустремленных мужчин, существуют мечтатели. Они имеют в голове много проектов, озвучивают десятки идей. Вот только практически ничего не делают для их реализации. Со стороны кажется, что такого мужчину нужно постоянно мотивировать, заставляя идти шаг за шагом к поставленной цели. Но их ломают даже маленькие трудности и неудачи, вследствие чего отказываются от реализации намеченных планов. Рядом с таким мужчиной нужно всегда быть готовой подстраховать и спасти ситуацию. Он постоянно обещает золотые горы, говорит о своих возможностях, но именно сейчас – тот момент, когда приходится одалживать на проезд в транспорте и сигареты. Если это продолжается не один месяц, то так будет всегда. Не стоит тратить на него свое время и финансы – лучше инвестировать в собственное развитие и продвижение. Тогда вы очень скоро найдете себе достойного партнера, которому можно доверить управление семейным кораблем.

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