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Как производятся шины?

14 января 2022 09:10  [298]

Сегодня автомобильная шина является достаточно технологичной, так как в продаже встречается не только зимняя и летняя резина, но и с «липучка», а также экономичная. Поэтому многие специализированные магазины предлагают купить шины оптом, чтобы одновременно сэкономить финансы и обзавестись запасками на любой случай жизни.

Этапы производства

автошины оптом ЛуганскКроме различий во внешнем виде покрышки на авто имеют свои особенности технологического процесса их производства. Поэтому многие задаются вопросом, как изготавливают шины, и какой материла для этого используется? Для изготовления данного товара берется синтетический и ли натуральный каучук. Большую часть все-таки занимают синтетические составы, которые славятся своей высокотехнологичностью и устойчивостью к износу.

В разрезе видно, что колесо состоит из резины и металлизированной каркасной части. Но, если углубиться в структуру, всего выделяют 5 слоев покрышки: каркас, брекер, протектор, борт и боковая часть. Технологический процесс получения готовой продукции делится на несколько этапов:

1. Производство корда резины, который представляет собой плоскую липкую невулканизированную часть. Он может иметь различную ширину. После его изготовления материал скручивает в бобины для хранения.

2. Изготовление протектора резины. Листовой полуфабрикат поддается обработке способом экструзии. После чего на поверхность наносятся цветные обозначения, указывающие технические параметры изделия.

3. Производство борта. Для того, чтобы получить необходимый показатель прочности и достаточную крепость, в состав добавляется специальный проволочный и волокнистый материал, намотанный на катушки.

4. Предварительно проволока покрывается прорезиненной смесью, образуя при этом кольца.

5. Выполняется сборка колеса в автономном режиме.

6. Покрышка отправляется в цех для проверки наличия дефектов.

7. Осуществляется вулканизация – процесс, при котором шина приобретает итоговый рисунок протектора и форму.

В конце покрышка проверяется на различные нагрузки – удар сбоку, кручение, устойчивость к повышенным и пониженным температурам, и др.

Особенности производства

Производство шин является автоматизированным процессом. Их сборка осуществляется на сборочном станке. В самом конце на поверхность резины наносится маркировка, которая гарантирует высокое качество и надежность товара. Кроме каучука в состав материала для производства шин добавляют серу, силикат, технический углерод, масла и специальные добавки для получения необходимых эксплуатационных свойств. При производстве покрышек во внимание берутся условия, при которых они будут эксплуатироваться: погода, климат, стиль вождения, дорожное покрытие и др.

Заключение

На данный момент производством шин занимаются практически в каждой стране мира. Все покрышки перед тем, как поступить в продажу, проходят необходимые проверки на соответствие международным стандартам.

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