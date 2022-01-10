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Погрузчики для склада: виды и их особенности

14 января 2022 09:14  [212]

Машины самоходного типа широко используются на современных складах. Подъемно-транспортная техника, разновидностью которой являются погрузчики, необходима для оптимизации и ускорения перемещения, укладки грузов. Выбрать машину с нужными техническими параметрами можно в интернет-магазине компании «MD-Progress». На сайте большой выбор моделей, позволяющий подобрать бензиновый или дизельный погрузчик с учетом потребностей предприятия.

Дизельный погрузчик

Классификация машин

Складские погрузчики оснащены вилами для захвата паллет или контейнеров. Большой выбор модификаций техники позволяет выбрать решение, учитывая конфигурацию и геометрические особенности грузов. Можно выделить 3 основные группы погрузчиков, использующихся на складе:

  1. Модели с электродвигателем. Безусловное преимущество машин – экологичность. Электропогрузчики используются без ограничений, не требуют мощной вентиляции помещения. Не подходят для работы на открытых площадках при неблагоприятных погодных условиях.
  2. Дизельный или бензиновый погрузчик. Это машины с двигателем внутреннего сгорания. Мощная техника, широко использующаяся на открытом воздухе. В помещении может эксплуатироваться только при наличии высоких потолков и хорошо продуманной вентиляционной системы. От типа топлива зависит экономичность машины и легкость обслуживания. Бензиновые модели неприхотливы к условиям работы, дизельная техника обеспечивает высокие тяговые характеристики на низких скоростях.
  3. Гибридные погрузчики. Машины сочетают в себе преимущества техники с ДВС и газовым оборудованием. При необходимости бензиновый погрузчик можно перевести на работу с экологичным топливом. Газовые машины могут использоваться на предприятиях, деятельность которых строго регламентирована с учетом санитарных норм.

На складах используются колесные погрузчики, отличающиеся высокой скоростью и маневренностью.

Основные характеристики

Модели погрузчиков отличаются производительностью. Эффективность машины зависит от правильного подбора с учетом интенсивности грузопотока, особенностей систем хранения. Важными характеристиками являются максимальная подъемная нагрузка, высота подъема, мощность двигателя, угол наклона и нюансы строения мачты. На сайте представлены модели с вилами различной длины, узкопроходные варианты.

Компания «MD-Progress» предлагает выгодные цены на технику лучших производителей. На сайте можно заказать электрический, бензиновый, дизельный или газовый погрузчик с нужными характеристиками, оформив доставку в любой регион России.

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