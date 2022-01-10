Погрузчики для склада: виды и их особенности

Машины самоходного типа широко используются на современных складах. Подъемно-транспортная техника, разновидностью которой являются погрузчики, необходима для оптимизации и ускорения перемещения, укладки грузов. Выбрать машину с нужными техническими параметрами можно в интернет-магазине компании «MD-Progress». На сайте большой выбор моделей, позволяющий подобрать бензиновый или дизельный погрузчик с учетом потребностей предприятия.
Складские погрузчики оснащены вилами для захвата паллет или контейнеров. Большой выбор модификаций техники позволяет выбрать решение, учитывая конфигурацию и геометрические особенности грузов. Можно выделить 3 основные группы погрузчиков, использующихся на складе:
На складах используются колесные погрузчики, отличающиеся высокой скоростью и маневренностью.
Модели погрузчиков отличаются производительностью. Эффективность машины зависит от правильного подбора с учетом интенсивности грузопотока, особенностей систем хранения. Важными характеристиками являются максимальная подъемная нагрузка, высота подъема, мощность двигателя, угол наклона и нюансы строения мачты. На сайте представлены модели с вилами различной длины, узкопроходные варианты.
Компания «MD-Progress» предлагает выгодные цены на технику лучших производителей. На сайте можно заказать электрический, бензиновый, дизельный или газовый погрузчик с нужными характеристиками, оформив доставку в любой регион России.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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