В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Новости партнеров

Корейская косметика на сайте Lotana.com.ua

14 января 2022 09:18  [214]

Магазин Lotana в Украине предлагает купить корейскую косметику от разных брендов. Косметические марки Кореи создают потрясающие средства для ухода и для макияжа. Корейская декоративная косметика, представленная в нашем магазине – это тональные средства, пудра, BB и СС крема, тушь, помады и многое другое.

Познакомиться со всем ассортиментом вы можете на нашем сайте lotana.com.ua. У нас можно купить косметику отличного качества оптом.

Особенности корейской косметики

Многие средства, которые есть в нашем интернет магазине, стали настоящими бестселлерами. У нас вы можете легко и быстро заказать то, что вам нужно, просто зарегистрировавшись на сайте.

Особенность такой декоративной и другой косметики в том, что она полностью натуральная. При её создании производители используют экстракты растений, цветов, слизь улитки, различные вытяжки полезных трав и другие особенные компоненты. Благодаря такому составу косметика получается очень эффективной.

Ценится не только уходовая косметика из Кореи, которая обладает омолаживающими свойствами, но и декоративная. Широкий выбор оттенков позволяет подобрать косметику под любое настроение и для любых целей – и для вечера, и для ежедневного макияжа.

Другие особенности корейской декоративной косметики:

  • хорошие эстетические качества;
  • приятный дизайн упаковки;
  • большой выбор цветов и оттенков;
  • разный ценовой диапазон.

В нашем магазине «Лотана» есть средства по разной цене. Так что вы сможете подобрать то, что подходит вам.

Мы закупаем косметику крупными партиями от официальных поставщиков, поэтому предлагаем на неё выгодные цены. Доставка за счет нашей компании.

Что у нас есть еще

Помимо тональных кремов, блесков, тинтов для губ, теней, у вас есть и возможность приобрести кремы и маски для лица, различные средства для волос, кремы и маски для тела, и многое другое.

Есть у нас и наборы корейской косметики, которые порадуют своим дизайном и наполнением.

У нас можно купить азиатскую косметику оптом по выгодным ценам. Если вы хотите только познакомиться с корейскими марками, закажите мини-наборы.

Сотрудничество с нашим магазином станет для вас очень приятным. У нас можно купить товары от известных корейских брендов. Минимальная сумма заказа на нашем сайте 3000 гривен. Бесплатная доставка возможна по всей Украине.

Lotana – косметика из Кореи по выгодным ценам! Приглашаем вас в наш магазин!

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph