Более двух тысяч услуг оказано пользователям портала госуслуг Нижегородской области за 2021 год Общество

Более двух тысяч услуг оказано пользователям портала госуслуг Нижегородской области за 2021 год. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.

По словам директора ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимира Распопова, развитие портала и перевод социально значимых услуг в электронный вид – это ключевые задачи нацпроекта "Цифровая экономика". Он добавил, что нижегородский портал сегодня – это полноценная система, где пользователь может получить как справочную информацию, так и услуги, оформить значимые документы, произвести оплату счетов.

"Среди самых востребованных на портале gu.nnov.ru в 2021 году – услуги по выдаче индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. К нам поступило 219 таких заявлений. Также популярна услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка на территории Нижегородской агломерации – принято 165 заявлений", - отметил Владимир Распопов.

По сведениям специалистов министерства, на региональном портале в 2021 году была востребована и услуга по подаче заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (137 заявлений).

В новогодние праздники пользователи регионального портала госуслуг gu.nnov.ru подали уже свыше 200 заявлений. Из них большую часть составили заявления на получение парковочных разрешений. Они направлены для отработки в администрацию Нижнего Новгорода.