Нижегородский филиал Т Плюс обеспечил теплом более 20 тысяч кв м нового жилья в 2021 году Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал Т Плюс обеспечил теплом более 20 тысяч кв м нового жилья в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, компания подключила к централизованной системе теплоснабжения пять новых жилых домов общей площадью более 20 тысяч кв. м, три образовательных учреждения и пять административных зданий в Дзержинске, Кстове и Нижнем Новгороде. Суммарная тепловая нагрузка этих объектов составляет 5,8 Гкал/ч – на 9,4 % больше, чем тепловая нагрузка новостроек, подключенных в 2020 году.

В числе подключенных объектов – построенные по областным целевым программам образовательные учреждения: школа №2 в Дзержинске (государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения") и детский сад на 180 мест по адресу: г. Кстово, 8-й микрорайон (целевая программа "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области").

Крупнейшим объектом многоквартирной жилой застройки стал 16-этажный дом с подземной парковкой по адресу ул. Комбрига Патоличева, 31а в Дзержинске, общей жилой площадью 8,7 тысяч кв. м.

Кроме того, для обеспечения надежного теплоснабжения на Сормовскую ТЭЦ "Т Плюс" в 2021 году были переведены пять жилых домов по улице Куйбышева в Московском районе Нижнего Новгорода, суммарно потребляющие 5,97 Гкал/ч тепловой энергии.

"Мы готовы обеспечивать надежным и качественным теплоснабжением новые жилые дома и социальные объекты в городах нашей работы. Для этого на всех станциях филиала – Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ ежегодно проводится необходимая модернизация оборудования", – отметила заместитель директора Нижегородского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Ирина Гнеушева.