Девяностолетняя пенсионерка погибла на пожаре на Бору Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девяностолетняя пенсионерка погибла на пожаре на Бору. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме по адресу: г.о. г. Бор, д. Горелово, д. 1 поступило в ведомство в 22:18 13 января.

В 00:05 пожар на площади 36 кв.м. был ликвидирован. В результате пожара погибла 90-летняя женщина.

Уже установлено, что пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.