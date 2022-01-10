За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
14 января 2022 17:20  [1293] Лысковский агротехнический техникум оштрафовали на 1,2 млн рублей после драки преподавателей
14 января 2022 13:30  [722] Более 60 нижегородцев пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года
14 января 2022 09:49  [425] Девяностолетняя пенсионерка погибла на пожаре на Бору
13 января 2022 12:38  [630] Подозреваемый в убийстве ковернинского депутата не признал свою вину
13 января 2022 10:10  [6695] Массовая эвакуация проходит в школах Нижнего Новгорода
12 января 2022 13:27  [664] Полиция задержала подозреваемого в убийстве нижегородского депутата
12 января 2022 12:04  [3027] Убит депутат Ковернинского муниципального округа
12 января 2022 10:23  [848] Женщина погибла в массовом ДТП в Кстовском районе
11 января 2022 16:20  [611] Деятельность игорного клуба пресекли в Нижегородском районе
11 января 2022 13:03  [1848] Пьяная нижегородка выбросила из окна двухлетнего внука
Происшествия

Девяностолетняя пенсионерка погибла на пожаре на Бору

14 января 2022 09:49  [425] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девяностолетняя пенсионерка погибла на пожаре на Бору. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме по адресу: г.о. г. Бор, д. Горелово, д. 1 поступило в ведомство в 22:18 13 января.

В 00:05 пожар на площади 36 кв.м. был ликвидирован. В результате пожара погибла 90-летняя женщина.

Уже установлено, что пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph