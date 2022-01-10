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Бизнес

Нижегородская область, аналитический центр при правительстве РФ и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере ESG

14 января 2022 10:17  [462] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская область, аналитический центр при правительстве Российской Федерации и РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG (Environment social governance). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, соглашение стало новым этапом внедрения международных принципов устойчивого развития. Ранее на территории Нижегородской области совместно со Сбербанком был реализован пилотный проект по разработке ESG-стратегии.

"Подготовка и подписание данного соглашения стали результатом большой совместной аналитической работы. Мы понимаем, что достижение целей устойчивого развития, определенных президентом России, невозможно без внедрения новых управленческих технологий и трансформации сознания. Сегодня у нас появляются инструменты, позволяющие реально изменить ситуацию на основе научных данных и практического опыта. Мне хочется поблагодарить наших партнеров - аналитический центр при правительстве Российской Федерации и РАНХиГС – за готовность к сотрудничеству и открытость. Уверен, что это будет полезным для всех сторон", - отметил Глеб Никитин.

Соглашение подписали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау и руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин на площадке Гайдаровского форума "Россия и мир: приоритеты".

ESG – это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social), эффективном корпоративном управлении (governance).

"Благодаря сотрудничеству со Сбербанком и рейтинговым агентством RAEX-Europe Нижегородская область первой в России разработала ESG-профиль региона. Определена стратегия действий по 22 основным факторам ESG-повестки в целях устойчивого развития в экологии, социальной сфере и управленческом секторе", - рассказал Андрей Бетин.

Он отметил, что при подготовке ESG-стратегии Нижегородской области эксперты RAEX-Europe провели исследование международного опыта разработки и реализации региональных стратегий устойчивого развития. Было проанализировано 205 региональных и муниципальных стратегий из 49 стран, в качестве лучших отобрано 30 региональных практик.

На базе корпоративного университета правительства Нижегородской области планируют сформировать центр компетенций ESG, который займется организацией образовательных программ, сбором и анализом лучших практик устойчивого развития и реализацией совместных проектов с представителями государственного управления, бизнеса и экспертами.

Сотрудничество предполагает развитие совместных образовательных, научно-исследовательских, научно-методических, инвестиционных, консалтинговых и иных проектов по направлениям социальной ответственности и корпоративного управления в сфере ESG. Цель – вовлечь предприятия, организации, ведомства, а также заинтересованных отдельных граждан в решение экологических, социальных и управленческих задач.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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