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Бизнес

Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка "Открытие"

14 января 2022 10:51  [373] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, девятый Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк "Открытие", пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля. Особенностью нынешнего марафона станет отдельный забег на 50 км классическим стилем. Этот забег наряду с отменой регистрационного сбора, как считают организаторы, позволит дополнительно привлечь новых профессиональных участников гонки.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Его организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ "ЮграМегаСпорт" и банк "Открытие". Каждый год на это спортивное событие в столицу Югры приезжают тысячи гостей и участников из России и других стран. В прошлом году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта – более 2,8 тыс. человек - и стал третьим лыжным марафоном в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

Участие в марафоне будет бесплатным. Как и в 2021 году регистрационный сбор отменен, единственным требованием организаторов будет наличие QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании.

В первый день, 8 апреля, спортсмены и любители пробегут 50 километров классическим стилем. На следующий день, 9 апреля, состоится массовый старт, лыжники выйдут на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем. В "очной" форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, для спортсменов от 65 лет и старше марафон пройдет в "заочном" формате. На дистанции 25 и 50 км допускаются спортсмены старше 18 лет. Зарегистрироваться на марафон можно будет на сайте марафона ugraloppet.ru с 17 января.

"В этом году спортивный праздник в Югре продлиться дольше – теперь лыжники будут соревноваться два дня. Марафон стал ближе к формату международных лыжных марафонов, которые предусматривают отдельные забеги классическим и свободным, коньковым стилем. Банк "Открытие" - традиционный партнер марафона. И я рад, что в этом году мы остаемся верным другом и партнером этого значимого для ХМАО-Югры, и для любителей спорта праздника", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

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