Фестиваль "Правдивые истории Заповедных кварталов" продлится до конца февраля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия/Илья Большаков

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль "Правдивые истории Заповедных кварталов" продлится до конца февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в рамках фестиваля на улицах квартала церкви Трех Святителей (ул.Новая-Короленко-Славянская) проходят необычные экскурсии-спектакли, иммерсивные и авторские прогулки, зимние усадебные игры, семейные развлечения, а также чаепития с настоящим самоваром.

Накануне - в Старый Новый год была организована благотворительная елка с интерактивной прогулкой для 15 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из нижегородского центра наставничества "Хулиганодом". Также организаторы заинтересованы в сотрудничестве с нижегородскими школами по проведению групповых экскурсий для учеников.

Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Расписание на ближайшие дни:

14 января

17:00 – иммерсивная авторская экскурсия Антона Шапко "Роман в письмах или прогулка с почтальоном" (16+)

18:00 - авторская экскурсия Анны Нистратовой "Искусство сохраняет?" (16+)



15 января

12:00 - интерактивная программа Натальи Мазиной "Усадебные игры" (7+)

13:00 - авторская экскурсия Юлии Серебряковой "Энергия перемен: истории общественных инициатив в квартале" (16+)

14:00 - интерактивная программа с Ульяной Баженовой "Хроники в лицах" (18+)

15:00 - авторская экскурсия Анны Нистратовой "Искусство сохраняет?" (16+)

16:00 - семейная интерактивная прогулка "Самые правдивые истории квартала и обыкновенное чудо" (5+)

18:00 - иммерсивная авторская прогулка с Дмитрием Степановым "Тайное путешествие Леонида Андреева" (16+)



16 января

12:00 - интерактивная программа Александра Кузнецова "Усадебные игры" (10+)

15:00 - интерактивная прогулка по кварталу с вдовой полицмейстера "Хроники в лицах" (18+), ведущая Мария Бабурина

17:00 - авторская экскурсия Татьяны Нечаевой "Рождественские истории квартала" (12+)

18:00 - иммерсивная авторская экскурсия Антона Шапко "Роман в письмах или прогулка с почтальоном" (16+).