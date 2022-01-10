Нападающие нижегородского "Торпедо" вызваны в сборную США

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Нападающие нижегородского "Торпедо" Энди Миле и Кенни Агостино вызваны в сборную США. Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, хоккеисты планируют принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Отмечается, что олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная США на групповом этапе сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая.
Ранее сообщалось, что нижегородский спортсмен Артём Мальцев также примет участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
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