Нападающие нижегородского "Торпедо" вызваны в сборную США Спорт

Фото: сайт клуба

Нападающие нижегородского "Торпедо" Энди Миле и Кенни Агостино вызваны в сборную США. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, хоккеисты планируют принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Отмечается, что олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная США на групповом этапе сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая.

Ранее сообщалось, что нижегородский спортсмен Артём Мальцев также примет участие в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.