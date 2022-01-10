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Бизнес

АПЗ присоединился к благотворительной акции "Снежинка"

15 января 2022 10:51  [324] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" присоединилось к благотворительной акции "Снежинка". Об этом сообщили на заводе.

Согласно информации, 55 подарков от предприятия было передано детям с особенностями развития, проживающим в Арзамасском доме социального обслуживания "Маяк".

В этом учреждении ежегодно проводится благотворительная акция "Снежинка", идея которой – исполнить заветные желания детей с особенностями развития.

В этот раз к доброму делу присоединились и сотрудники АПЗ. Оказалось, что создать новогоднее чудо не так-то и сложно, и приборостроителям это удалось.
– Заводчане быстро и массово откликнулись на участие в мероприятии, – прокомментировал председатель Молодежного совета Артём Канашкин. – Половину "снежинок" разобрали руководители предприятия, остальную часть взяли на себя члены Молодёжного совета и их коллеги из различных цехов и отделов. Таким образом, были распределены все "снежинки", приобретены игрушки и переданы детям. Это те самые заветные желания, о которых они давно мечтали.
А мечтали дети о разном: кто-то хотел велосипед, кто-то кубики и мозаику, интерактивную игрушку, звуковой плакат, ортопедическую подушку, планшет для рисования светом. Все это, а также многое другое и было передано в центр "Маяк".

Новость о том, что каждый желающий может осуществить детскую мечту, разлетелась на предприятии быстро. В цехе №37 помимо средств на велосипед, который просил один мальчик, дополнительно собрали более 30 тысяч рублей. На них приобрели и передали в центр "Маяк" детский спортивно-коррекционный инвентарь.

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Теги:
АПЗ Арзамас
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