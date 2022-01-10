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Бизнес

Газета "Новатор" АПЗ заняла первое место в конкурсе "Серебряные нити-2021"

14 января 2022 13:16  [367] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Газета "Новатор" Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина заняла первое место в Большом национальном конкурсе корпоративных медийных ресурсов "Серебряные нити-2021" в номинации "Лучшая корпоративная газета". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

"Серебряные нити" – один из главных профессиональных конкурсов корпоративных медиа в России. Его география охватывает многие города и регионы. К победе в этом престижном конкурсе коллектив отдела внешних связей и массовых коммуникаций шел с 2015 года. Именно тогда "Новатор" стал победителем межрегионального конкурса "Серебряные нити – Приволжье и Урал" в номинации "Развитие промышленных предприятий в новых экономических условиях".

В 2017-м газета стала лучшей в номинации "Высокий уровень интерактивности" в национальном конкурсе, 2020 год – второе место в межрегиональном конкурсе "Серебряные нити – Поволжье и Юг" в номинации "Лучшая корпоративная газета". Наконец, 2021-й – и первое место.

Еще два проекта АО "АПЗ" отмечены на конкурсе "Серебряные нити-2021" бронзовыми наградами. Это календарь "Нам сверху видно все!" - в номинации "Лучший корпоративный календарь и проект "Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" - в номинации "Лучший социальный проект".

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Теги:
АПЗ заводы
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