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Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
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Происшествия

Более 60 нижегородцев пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

14 января 2022 13:30  [121] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 60 нижегородцев пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, с 1 января на дорогах города в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 65 человек, из них пятеро - дети.

Отмечается, что наибольшее количество пострадавших отмечается в Нижегородском и Советском районах (15 и 14 человек соответственно), В Ленинском районе зарегистрировано наименьшее количества пострадавших людей (2 человека).

Ранее сообщалось, что более 400 пьяных автомобилистов задержали в Нижегородской области в новогодние каникулы. 53 из задержанных ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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