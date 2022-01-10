"Единая Россия" предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах.

"Сегодня правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах. "Единая Россия" ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, соответствующими тому обсуждению, которое проходило в последние месяцы в нашей стране", - сказал секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак.

Но сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.

"Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", - заключил Андрей Турчак.

Напомним, "Единая Россия" выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе "Единой России" в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрение законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.