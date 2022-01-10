Финал фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" стартовал в ПФО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Финал фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье" стартовал в ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в ПФО.

Согласно информации, мероприятие проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа: по одному лучшему спектаклю молодежных и школьных театров из каждого региона. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Видеоверсии спектаклей, ставших победителями регионального этапа, размещены на сайте "театральноеприволжье.рф" и доступны для свободного просмотра.

Нижегородскую область представляют театр миниатюр "Зеркало" из Заволжья с молодежным спектаклем по пьесе А.Дударева "Рядовые" и студия творческого развития "Оперение" из Нижнего Новгорода с детским спектаклем "Слезы, грезы и курьезы" по мотивам произведения А.П.Чехова. Первая работа создана в жанре баллады, вторая – литературной пластики.

В целом на фестивале представлены различные виды и жанры театрального искусства – трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, но более всего – сказки: "Аленький цветочек", "Конек-горбунок", "Русалочка" и другие. Зрители могут посмотреть интерпретации молодежными и детскими коллективами классиков отечественной литературы: Антона Чехова, Федора Достоевского, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Мустая Карима и др. Особое сопереживание вызывают постановки молодежных театров о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений.

Проект "Театральное Приволжье" проходит в третий раз. С 2021 года Удмуртия стала основной площадкой для проведения ключевых мероприятий фестиваля. 27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске на торжественной церемонии закрытия будут названы имена лауреатов окружного фестиваля. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения о лучших конкурсных театральных постановках сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детских спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса". Лидеры заключительного этапа окружного фестиваля – детская и молодежная студии – получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в Интернете.

Напомним, фестиваль "Театральное Приволжье" – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках года Театра в России в 2019-м. Конкурс проводится для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.

СПРАВКА:

В сезоне 2020-2021 годов участие в фестивале приняли 416 театральных коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. Число актеров, принявших участие в конкурсных постановках, – около 5 000.