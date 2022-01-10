Коммунальное предприятие Дивеева оштрафовали за нарушение требования лицензии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Муниципальное предприятие "Дивеевское ЖКХ" оштрафовали за нарушение лицензионных требований на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, основным видом деятельности предприятия является забор, очистка и распределение воды. При этом, "Дивеевское ЖКХ" нарушило требования лицензии и не предоставило в установленные сроки в окружной Департамент по недропользованию отчёт за 2020 год.

Как пояснили в Росприроднадзоре, данный документ является обязательным для всех недропользователей, и несвоевременная сдача или непредоставление отчёта влечёт за собой наложение штрафа, который для юрлиц составляет в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение пользования недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами).

Однако суд учёл сложное материальное положение предприятия и снизил размера штрафных санкций до 150 тыс. рублей.

Как рассказал и.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марк Чиненков, в 2021 году в Нижегородской области по данной статье к административной ответствености было привлечено 16 юридических лиц. Ещё 12 предприятий и организаций были уличены в пользовании недрами без лицензии (п. 1 ст. 7.3 КоАП РФ): размер штрафа за данное нарушение составляет уже от 800 тыс. до 1 млн рублей.