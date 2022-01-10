Нижегородские НКО получат более 100 млн рублей от Фонда президентских грантов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские НКО получат более 100 млн рублей от Фонда президентских грантов. Об этом стало известно по итогам заседания Координационного комитета конкурса президентских грантов, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Согласно информации, по итогам первого конкурса 2022 года победителями стали 1 942 организации, а общая сумма поддержки составляет 4,35 млрд рублей. От Нижегородской области победил 41 проект, на реализацию которых некоммерческим организациям региона будет выделено 107,6 млн рублей. Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля этого года.

Так, Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи "Верас" получит около 9 млн рублей на проект по развитию модели жизнеустройства людей с ментальными нарушениями. Детскому конному клубу "Неограниченные возможности" выделено 478 тысяч рублей на проект "Равные возможности: верховая езда для глухих". Более 9,6 млн рублей выиграла Федерация карате Нижегородской области на реализацию проекта "Карате для жизни". Общественная организация "Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне "Горячая точка" получит около 3 млн рублей на проект "Вспомним их сегодня, всех до одного".

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в Нижегородской области и России в целом постоянно растёт количество реализуемых социальных, патриотических, культурных проектов.

"Большая часть, как правило, вырастает из небольших, локальных инициатив неравнодушных людей. Самое главное в данном случае - возможность сделать шаг вперёд в самом начале пути. И фонд президентских грантов даёт именно такую возможность", - отметил он.