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Бизнес

Нижегородские онлайн-экспортеры могут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж

14 января 2022 15:16  [628] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские онлайн-экспортеры могут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, поддержка реализуется в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Он также отметил, что государство компенсирует затраты почтовым операторам, обслуживающим международные логистические операции. Отбор почтовых компаний будет проводиться Минпромторгом России на основании поданных заявок. Благодаря введению такой меры будут снижены тарифы на международные почтовые отправления при продаже нижегородской продукции через маркетплейсы. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа.

Онлайн-торговля сейчас активно развивается и пользуется повышенным спросом, в первую очередь, у экспортеров из числа МСП. Ее успех во многом зависит от эффективно выстроенной цепочки поставок и оптимизации затрат на транспортировку без потери в качестве сервиса для клиента.

"С началом пандемии экспортеры стали чаще пользоваться международной доставкой посылок при розничном экспорте. При этом они столкнулись с высокими затратами, которые зачастую значительно увеличивают себестоимость продукции, что снижает ее конкурентоспособность. Поэтому такая мера поддержки очень своевременна для нижегородского бизнеса, ориентированного на экспорт", - поделился Максим Черкасов.

Подробнее о программе поддержки можно узнать на сайте РЭЦ по ссылке.

Напомним, что наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Логистика международной торговли", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

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Теги:
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