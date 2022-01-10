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Общество

Около 7,5 тысяч человек прошли обучение в "Кванториумах" Нижегородской области в 2021 году

14 января 2022 15:27  [395] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Около 7,5 тысяч человек прошли обучение в "Кванториумах" Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, в настоящее время в регионе действуют пять стационарных детских технопарков и три мобильных комплекса.

Педагоги занимаются с детьми проектной деятельностью, обучают востребованным сегодня цифровым компетенциям, креативному мышлению, командной работе. Также "Кванториумы" организуют образовательные мероприятия, привлекают в Нижегородскую область участников из различных регионов страны.

"Дополнительное образование детей очень востребовано. Минувший год принес нам много испытаний, но вместе с этим – и немало результатов. Мы рады, что детские технопарки "Кванториум" работают как единый организм и выступают общей сетью, ведь это помогает выходить на более высокий уровень достижений", - отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

За 2021 год детские технопарки "Кванториум" организовали и провели Национальный чемпионат по робототехнике с международным участием "First Robotics Championship-Нижний Новгород 2.0"; Межрегиональный онлайн-хакатон по виртуальной реальности "VRARHack52"; Межрегиональный многопрофильный хакатон "На взлет".

Ежегодно воспитанники нижегородских детских технопарков участвуют в различных соревнованиях и демонстрируют высокие результаты. Так, в 2021 году нижегородцы стали первыми на Всероссийском фестивале виртуальной и дополненной реальности "VRAR-fest", одержали победу в Национальной технологической олимпиаде в Чебоксарах и в одном из треков Всероссийского конкурса детских инженерных команд "Кванториада-2021". Несколько победных и призовых мест кванторианцы заняли в национальном чемпионате по робототехнике "First Robotics Championship-Нижний Новгород 2.0". Также они одержали десятки побед в различных региональных и межрегиональных конкурсах и соревнованиях.

"Кванториум" - это относительно новый формат дополнительного образования, уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. В 2021 году мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" трансформировались и перешли в федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование". Первый детский "Кванториум" в новом формате открылся в Нижегородской области в Кстове. До 2024 года в регионе планируется открыть еще четыре "Кванториума" в новом формате.

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Теги:
Дети Кванториум Школы
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