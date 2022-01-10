Более 50 кг импортных фруктов и орехов изъяли в нижегородском аэропорту в начале года

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Более 50 кг импортных фруктов и орехов изъяли в нижегородском аэропорту имени В.П.Чкалова в начале года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Согласно информации, сотрудниками ведомства проводились контрольно-надзорные мероприятия в отношении ручной клади и багажа пассажиров.
Так, в ходе осмотра багажа прибывших из Республик Таджикистан и Азербайджан граждан была изъята подкарантинная продукция, а именно - 52 кг свежих гранатов, лимонов, яблок, винограда, а так же сухофруктов, грецких орехов, фисташек, миндаля и риса. Данная продукция временно запрещена к ввозу в Российскую Федерацию.
Вся изъятая продукция уничтожена методом сжигания с применением специализированного оборудования аэропорта.
Ранее сообщалось, что за декабрь прошедшего года было изъято более 100 кг импортных фруктов и орехов.
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