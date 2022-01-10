Более 50 кг импортных фруктов и орехов изъяли в нижегородском аэропорту в начале года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50 кг импортных фруктов и орехов изъяли в нижегородском аэропорту имени В.П.Чкалова в начале года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Согласно информации, сотрудниками ведомства проводились контрольно-надзорные мероприятия в отношении ручной клади и багажа пассажиров.

Так, в ходе осмотра багажа прибывших из Республик Таджикистан и Азербайджан граждан была изъята подкарантинная продукция, а именно - 52 кг свежих гранатов, лимонов, яблок, винограда, а так же сухофруктов, грецких орехов, фисташек, миндаля и риса. Данная продукция временно запрещена к ввозу в Российскую Федерацию.

Вся изъятая продукция уничтожена методом сжигания с применением специализированного оборудования аэропорта.

Ранее сообщалось, что за декабрь прошедшего года было изъято более 100 кг импортных фруктов и орехов.