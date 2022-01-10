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В какой лагерь купить путевку, чтобы ребенок не просился домой?

14 января 2022 16:18  [334]

Звонок родителям или другим родственникам и слезные просьбы забрать из лагеря – частое явление. Особенно оно распространено среди детей, поехавших отдыхать самостоятельно в первый раз. Что в такой ситуации делать родителям? Мчаться забирать чадо? Успокоить его? Поговорить с вожатыми или воспитателем? Однозначно, не стоит сразу же запрыгивать в машину и ехать за ребенком.

Чего родителям делать точно не стоит?

  1. Не давать неправильных советов. Особенно это касается напутствия всем давать сдачи. Бойкому мальчишке ничего не стоит постоять за себя. А вот скромной девочке сложно сделать кому-то больно, даже если этот человек ее обидел. Кроме того, насилием решать проблемы насилия не получится.
  2. Навязчиво контролировать отдыхающего. Родители, в первый раз отправившие в лагерь ребенка, часто начинают проявлять гиперопеку. Например, ежечасно звонить сыну, дочери и вожатым с вопросами, что он ел, что делает, с кем дружит, как себя ведет. Навязчивый контроль мешает в самостоятельном принятии решений. Кроме того, он может уронить авторитет ребенка в кругу сверстников. Они подумают, что перед ним маменькин сынок или доченька, начнут подшучивать над ним. Желательно справиться с собственной тревогой и ограничиться звонком один раз в пару дней. Если с отдыхающим случится что-то из ряда вон выходящее, вожатые обязательно свяжутся с родителями. Если вожатый Вам не звонит, значит, все в порядке!
  3. Звонить и читать нотации (особенно, подросткам). Не стоит рассказывать чаду, с кем ему стоит и не стоит дружить, ругать его за определенное поведение, постоянно делать замечания.
  4. Ярко демонстрировать собственные тревоги и переживания. Даже если родители сильно волнуются по поводу отсутствия ребенка дома, не стоит это демонстрировать. Лучше сосредоточиться на плюсах лагерного отдыха: новые знакомства, игры, интересные занятия, новая обстановка, яркие впечатления.
  5. Полностью лишать ребенка средств связи. Современные гаджеты в лагерях не приветствуются. Они отвлекают детей от отдыха, заставляют постоянно находиться в виртуальном пространстве. Но не давать ребенку с собой телефон совсем, тоже не выход. У него должна быть возможность связаться с родителями или другими родственниками. По этому поводу можно поговорить с вожатыми или оставить телефон у дежурного.

Детский лагерь Нижегородской области "Эволюция"

Что делать нужно?

Купить путевку в лагерь с насыщенной и активной программой, интересными необычными развлечениями, удостовериться, что ребенок не будет предоставлен сам себе, и у него нет свободного времени, чтобы грустить.

Многие родители, выбирая путевку на детские смены, пытаются сэкономить, выбирают места подешевле, не задумываясь о качестве программы и разнообразии отдыха. Поэтому ребенку скучно сидеть в комнате или играть в обыкновенный футбол.

Отличный вариант: купить путевку в лагерь Нижегородской области «Эволюция»! Лагерь находится в Богородском районе, совсем недалеко от Нижнего Новгорода.

В лагере проводятся уникальные программы, где детям будет интересно с первого дня заезда, так смены построены на приключенческом сюжете. Лагерь занимается организацией детских мероприятий с 2013 года и давно научился решать все основные проблемы, поэтому отсюда не уехал еще ни один ребенок!

Если чадо, не успев приехать в лагерь и разобрать вещи, уже звонит родителям и просит забрать его назад, случиться это может по следующим причинам:

  1. Не получилось сразу завести друзей. Не у всех сразу складываются отношения в новом коллективе, потому что часть детей можно охарактеризовать как замкнутых, скромных, застенчивых. Им по своей природе тяжело заводить новые знакомства. Вожатые сразу вовлекают ребенка в приключенческий сюжет смены, распределяют роли и предлагают выбор из нескольких проектов по душе как для спокойных, так и для активных детей. Запись на проект позволяет ребенку найти приятелей со схожими интересами и начать диалог. Это хорошая возможность научиться выстраивать коммуникацию в коллективе.
  2. Тяжело влиться в распорядок лагерной жизни. Быт в лагере организован не так, как дома, где ребенку стараются угодить родители, а иногда даже бабушки с дедушками. У чада не получится сколько угодно смотреть телевизор, допоздна болтать по телефону с друзьями и просыпаться тогда, когда захочется. Отправьте ребенка в лагерь в формате глэмпинга. Это принципиально новый революционный подход к отдыху детей на природе! Здесь нет тесных комнат, лестниц и этажей. Зато много солнца, свежего воздуха, природы, открытый бассейн, вкусные разнообразные завтраки в летней беседке. Дети с удовольствием ждут каждый новый день, который принесет им новое приключение!
  3. Ребенок сильно грустит и тоскует по дому. Это нормальная ситуация, особенно для тех детей, которые сильно привязаны к родителям.Найдите лагерь с массой активностей, интересных и разных, поучаствовав в которых ребенок уже через день не вспомнит о папе и маме: здесь и катание на рафтах и сапсерфах по озеру, катание на лошадях, костюмированный тимбилдинг, большой батутный парк, веревочный парк, самый настоящий поход с приготовлением вкусной ароматной еды на костре! А еще душевные вечера в кругу друзей по солнцем заката, где вожатые с ребятами поют песни и играют в интеллектуальные веселые игры!
  4. Произошел конфликт или драка с кем-то из других детей. Иногда дети выясняют отношения, и это тоже нормально. Однако, стоит расспросить ребенка подробнее о деталях драки. Если он сам спровоцировал его, то пресечь такое поведение, объяснить, чем это может быть чревато. Обычно проблемы начинаются, когда у детей много свободного времени, они предоставлены сами себе. Выбирайте лагерь, в котором минимум по 2 вожатых на 15 детей, а программа идет с утра и до позднего вечера. Вожатые не оставляют детей практически ни на минуту! А сюжет смены настолько интересный и насыщенный, что дети переходят с одной локации на другую в течение всего дня.

Рекомендую

Я Вам рекомендую купить путевку в детский лагерь "Эволюция". Очень душевно, интересно, то, что нужно каждому каждому ребенку. В этом году у них будет 3 приключенческие смены. Очень круто! Много фотографий на сайте! На следующий год ребенок будет умолять Вас вернуться!

Руководитель лагеря "Эволюция", Анна Полякова.

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