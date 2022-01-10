Для чего нужны электронные сертификаты ФСС?

Не так давно, а именно осенью прошлого люди, законодательно было закреплено новшество: граждане России, имеющие инвалидность, теперь получили возможность приобретать технические средства реабилитации (сокращенно – ТСР) с помощью нового финансового инструмента – специального электронного сертификата ФСС. Какие возможности открывает это для выше указанной группы граждан? Необходимо разобраться в данном вопросе, чтобы составить свою точку зрения.

Система проста и прозрачна. Тот, кому это положено, получает электронный сертификат. Он выбирает подходящее для него ТСР и приобретает его, не привлекая к этому собственные средства. Компенсация за покупку поступает на его банковскую карту "МИР". Существуют как обычные магазины, которые принимают такие электронные сертификаты, так и интернет-точки, где этими же сертификатами можно оплатить онлайн. Так что купить ТСР по электронному сертификату очень просто, даже не выходя из дома, что очень удобно для человека с ограниченными физическими возможностями.

Сертификат – это новый способ распределения и перераспределения бюджетных средств со строго целевым направлением расходования средств. Потратить его можно не на все ТСР – например, если человек с инвалидностью хочет купить инвалидную коляску, а это средство реабилитации не прописано в его индивидуальной программе реабилитации, то приобрести эту коляску он не сможет, даже если очень сильно захочет.

Электронный сертификат ТСР можно оформить на портале государственных услуг, а также в любом центре "Мои документы". Для этого нужно лишь заполнить заявление, форма которого есть на сайте или в центре. Ну а если новый порядок вам не по душе, то вы всегда можете от него отказаться и настаивать на уже проверенной годами схеме – например, покупать ТРС на собственные средства и подавать на возмещение расходов, получая компенсацию через некоторое время.

Предполагается, что каждый год порядка 300 тысяч людей с инвалидностью смогут получать ТРС именно через систему сертификатов. Это поможет сократить число работников соответствующих государственных служб, которые раньше занимались решением этих вопросов. Для удобства граждан с инвалидностью уже составлен специальный каталог в электронном виде, в котором все ТРС размещены по разделам, каждое снабжено подробной информацией, картинками и данными производителя. Теперь связаться с ними становится легко, просто и быстро.

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