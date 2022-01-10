Банк "Открытие" выдал более 8 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области Бизнес

Банк "Открытие" выдал более 8 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области. Темпы роста удвоились относительно показателей 2020 года, сообщает пресс-служба банка.

Так за 2020 год "Открытие" оформил кредитов бизнесу на сумму 4,3 млрд рублей. Кредитная организация остается одним из лидеров по темпам прироста объемов кредитования в регионе. Кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего предпринимательства в регионе составил 6,2 млрд рублей, рост с начала года составил 2 млрд или 44%. Большая часть выдач пришлась на 4 квартал ушедшего года. За этот период было выдано 3 млрд кредитных средств. Кроме того, за истекший период было выдано банковских гарантий на сумму почти 1 млрд рублей.

Одним из драйверов роста для клиентов малого бизнеса в истекшем году стали экспресс-кредиты, оформляемые онлайн, за год объем выдач составил 200 млн рублей (из общей суммы 1,1 млрд рублей, которая была выдана за год именно малому бизнесу).

"В 2021 году в Нижегородской области самыми популярными банковскими продуктами у наших предпринимателей стали кредитные линии с длительными периодами выборки и овердрафты. Мы видим, как каждый год все больше предпринимателей успешно адаптируются к меняющимся условиям рынка и находят новые ниши для развития. Чаще всего нашими услугами пользовались производители автозапчастей, автодилеры, пищевая отрасль. Это говорит о том, что местное производство хлеба стремится соответствовать мировым трендам и меняет продуктовую линейку на более популярную (например, тостовые хлеба). Рост цен на автомобили за год составил 30-50%, покупательская способность снизилась, те кто ранее менял авто каждые три года, переходят на шестилетний цикл пользования, поэтому запчасти также все более популярны. Мы кредитуем не только представителей импортных марок запчастей, но и их местных отечественных производителей, и это не только запчасти, но и автокомпоненты", - прокомментировала итоги года заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу Приволжского филиала банка "Открытие" Екатерина Григорьева.