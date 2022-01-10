Депутаты Вячеслав Аксиньин и Валерий Антипов приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутаты фракции "Единой России" Законодательного собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин и Валерий Антипов приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Вячеслав Аксиньин исполнил новогоднее желание мальчика с ограниченными возможностями здоровья из Сеченовского района. Пятнадцатилетний Женя очень хотел получить в подарок новый смартфон.

А Валерий Антипов исполнил мечту маленькой Даши Разживиной из Лыскова. Девочке всего три года, но она уже перенесла тяжелую операцию. Даша мечтала, чтобы у нее появился планшет, чтобы она могла играть и смотреть на нем любимые мультфильмы.

"Новый год, пожалуй, самый волшебный праздник из всех. Мы с Вячеславом Аксиньиным искренне рады принять участие в этой доброй акции. Хочется, чтобы дети верили в чудо, были здоровы и счастливы. Нам представилась возможность исполнить мечты двух ребятишек. Их счастливые глаза - это лучшая благодарность. Очень хочется, чтобы, взрослея, они не переставали мечтать, зная, что самые сокровенные желания исполняются", - подчеркнул Валерий Антипов.

Напомним, в Нижегородской области проходит новогодняя акция "Ёлка желаний". Её цель - исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В регионе к акции присоединится весь партактив, а также депутатский корпус "Единой России". Они исполнят новогодние желания юных нижегородцев.

Исполнение заявок, поданных на участие в акции в 2021 году, продлится до 28 февраля 2022 года.