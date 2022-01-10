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Бизнес

Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов

15 января 2022 13:01  [298] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве. Документ будет способствовать развитию цифровых услуг и сервисов, в том числе электронной ипотеки в интересах граждан и профессиональных участников рынка.

Соглашение подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Документ предусматривает интеграцию IT-систем банка с сервисами Росреестра. Это ускорит информационный обмен между кредитной организацией и Росреестром, позволит сократить сроки регистрации и сделает электронную ипотеку еще доступнее для граждан.

"При поддержке Росреестра банк "Открытие" уже внедрил сервис выдачи электронных закладных на покупку готовой недвижимости. Это позволяет
нам предлагать клиентам цифровые ипотечные сделки без посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ. Мы уверены, что партнерство с Росреестром будет взаимовыгодным и плодотворным как для банка, так и для Федеральной службы", – отметил Михаил Задорнов.

"Соглашение с банком "Открытие" – это часть системной работы команды Росреестра с кредитными организациями по переводу услуг в электронный вид. Результатом нашего взаимодействия стал рост доли электронной ипотеки в 6 раз по сравнению с 2020 годом. При этом мы не останавливаемся только на сегменте ипотеки: в декабре 2021 года правительством РФ утверждена госпрограмма "Национальная система пространственных данных". В ходе ее реализации совместно с профессиональным и бизнес-сообществом мы планируем разработать цифровую платформу для создания новых сервисов с учетом клиентских жизненных ситуаций", – сказал Олег Скуфинский.

Кроме того, в рамках соглашения планируется проведение совместных обучающих мероприятий, направленных на рассмотрение актуальных вопросов финансово-банковской деятельности.

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Теги:
Банки Открытие
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