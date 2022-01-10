Более 1,7 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 1,7 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, вакцинация существенно снижает риски тяжелого течения коронавируса и смерти.

"При новом штамме омикрон вакцинация имеющимися вакцинами также подтвердила свою эффективность", - добавил нижегородский министр.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.

В настоящее время идет подготовка к мобилизации медицинского персонала и оборудования. Уже закуплены необходимые объемы медикаментов (в том числе биологические препараты) для лечения в стационарных условиях.