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Более 1,7 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, вакцинация существенно снижает риски тяжелого течения коронавируса и смерти.
"При новом штамме омикрон вакцинация имеющимися вакцинами также подтвердила свою эффективность", - добавил нижегородский министр.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.
В настоящее время идет подготовка к мобилизации медицинского персонала и оборудования. Уже закуплены необходимые объемы медикаментов (в том числе биологические препараты) для лечения в стационарных условиях.
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