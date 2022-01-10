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Общество

Татьяны смогут посетить зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода со скидкой

15 января 2022 13:49  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Татьяны смогут посетить зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода со скидкой. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Согласно информации, в Татьянин день - 25 января в зоопарке пройдет акция "Души моей, прекрасная Татьяна".

В этот день всем совершеннолетним посетительницам по имени Татьяна будет предоставлена скидка 50% на посещение зоопарка.

Для получения скидки Татьянам при покупке билета необходимо будет предъявить паспорт.

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Теги:
Зоопарк
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