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Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
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Общество

Истории 39 нижегородских ветеранов передали активисты ОНФ в музей Победы в Москве

15 января 2022 16:40  [249] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Истории 39 нижегородских ветеранов передали активисты ОНФ в музей Победы в Москве. Об этом сообщили в ОНФ по Нижегородской области.

Согласно информации, биографии ветеранов и тружеников тыла пополнили проект, в котором уже более 500 тысяч лиц и фамилий победителей фашизма. Истории героев и их фото можно увидеть как в интернете на сайте проекта, так и в мультимедийном зале Музея Победы.

Портреты ветеранов и их истории, связанные с военным прошлым, были подготовлены в рамках проектов "Народного фронта" (ОНФ) в Нижегородской области "Победа в лицах" и "Победа в лицах. Трудовой подвиг". В течение 2021 и 2022 года эти выставки побывали в нескольких городах области, а проект "Трудовой подвиг народа" выставлялся на Нижегородской ярмарке во время Всероссийского форума городов трудовой доблести и стал лауреатом всероссийской премии "Патриот-2021". Эти проекты были замечены, благодаря чему фонд всероссийского Музея Победы пополнился биографиями наших земляков-героев.

"Мы объединились с Музеем Победы в Москве, потому что идем к одной цели – рассказать о каждом, кто победил врага в самой кровопролитной войне, будь это боец Советской армии, женщина-связистка или подросток, точивший на заводе детали, стоя на ящике, чтобы достать до станка. Истории одновременно и страшные, и героические. Теперь о наших горьковчанах узнает весь мир, и вместе с нами, нижегородцами, увидит их лица, узнает имена. Кроме того, рассказывая о тружениках тыла, мы прививаем подрастающему поколению уважение к труду, к человеку труда", - отметил руководитель исполкома "Народного фронта" в Нижегородской области Алексей Алехин.

Он добавил, что эти проекты будут в дальнейшем тиражироваться в Нижегородской области и других регионах.

"В каждой семье есть родственники, на чью долю выпали испытания в годы Великой Отечественной войны. Их имена должны быть навеки вписаны в историю страны. Для нас большая честь - сохранить память о героях-нижегородцах в Музее Победы для последующих поколений", - прокомментировал руководитель проекта "Лица Победы" Андрей Широков.

Проект "Лица Победы" федерального Музея Победы на Поклонной горе призван навечно сохранить память о каждом победителе, будь то фронтовики, труженики тыла, подпольщики, партизаны, связные, заключенные концлагерей, блокадники и так далее. Истории о судьбах и фотографии своих героических предков в Музей Победы присылают не только со всей страны, но и из разных уголков мира. Проект имеет статус международного и действует в режиме онлайн. Ежедневно фонд проекта пополняют десятки новых имен и лиц.

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Теги:
Ветераны ОНФ
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