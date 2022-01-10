Радио и телевидение в Нижегородской области будут работать с перебоями 18 января Общество

Фото: РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" 17 января с 02:00 до 11:00 пройдут плановые профилактические работы. По этой причине ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и трёх радиоканалов в Нижнем Новгороде.

Так, в указанный промежуток времени перерывы в радиотрансляции на территории Нижнего Новгорода ожидаются более чем на 30 волнах: "Радио России", "Маяк", "Рандеву", "Дорожное радио", "Камеди радио", "Русское радио", "Радио Дача", "Авторадио" и других.

Кроме того, по информации правительства Нижегородской области, 18 октября плановая профилактика пройдёт и на других региональных радиотелевизионных станциях: РТС "Арзамас", "Выкса", "Саров". В связи с этим утром и днём возможны кратковременные отключения цифрового и аналогового эфирного телевизионного вещания, а также радиоэфира.

Также 17 октября с 02:00 до 11:00 во всех пунктах вещания цифрового эфирного телевидения первый мультиплекс будет транслироваться только в федеральной версии без нижегородских врезок.

Как подчеркнули в региональном филиале РТРС, во время профилактики проводится регулярное регламентное обслуживание, которое позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Если после возобновления трансляции приём сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки и повторный поиск каналов: это позволит "сбросить" накопленные ошибки программного обеспечения и восстановить приём.

Подробный график проведения профилактических работ размещён на сайте РТРС.