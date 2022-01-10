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Общество

Дни профориентации для безработных пройдут в Дзержинске

16 января 2022 12:15  [158] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В центре занятости населения Дзержинска 19, 26 января и 1 февраля пройдут мероприятия по профориентации безработных. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Программа "Стратегия поиска работы" проводятся для граждан, которые официально признаны безработными. Опытный юрист проконсультирует граждан по вопросам об их правах, о порядке и условиях начисления пособия по безработице.

Также в эти дни пройдёт групповая консультация психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости – смены направления сферы деятельности. Специалист поможет определить уровни стресса и притязаний, а также при необходимости даст рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Кроме того, карьерный консультант центра занятости поможет составить резюме и даст советы для успешного прохождения собеседования.

Местные жители получат рекомендации по вопросам трудоустройства с учётом возможностей и потребностей для профессионального обучения и успешной карьеры.

Более подробную информацию можно получить в центре занятости населения Дзержинска.

Напомним, почти 70% от общего количества заявленных на конец 2021 года вакансий составляют рабочие профессии.

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Теги:
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