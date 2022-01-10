Более 400 коррупционных преступлений раскрыла прокуратура Нижегородской области в 2021 году Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 400 коррупционных преступлений раскрыла прокуратура Нижегородской области в 2021 году. Об этом рассказал глава надзорного ведомства Андрей Травкин в интервью телекомпании "Волга".

Он рассказал, что из общего количества выявленных преступлений коррупционной направленности более 250 были связаны со взяточничеством.

Кроме того, Андрей Травкин отметил, что прокуратура проводила работу по надзору за соблюдением бюджетного законодательства, в том числе – при реализации федеральных, региональных и муниципальных программ. Только на реализацию нацпроектов в регион поступило более 33 млрд рублей. Вмешательство надзорного органа позволило предотвратить ряд преступлений в данной сфере.

В частности, в Богородске было возбуждено уголовное дело по хищениям на сумму более 10 млн рублей при благоустройстве одного из инфраструктурных объектов. Содействие прокуратуры способствовало наведению порядка с благоустройством и в ряде районов Нижнего Новгорода.

Андрей Травкин назвал приоритетными вопросами надзорной деятельности борьбу с коррупцией и с хищениями, преступлениями в сфере лесопользования и отношении несовершеннолетних и сирот, а также работу по ликвидации долгов по зарплате.

Так, только в 2021 году благодаря мерам прокурорского реагирования была погашена задолженность по зарплате перед 7 тыс. нижегородцев на сумму свыше 130 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) на бывшего руководителя ЕЦМЗ.