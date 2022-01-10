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Общество

Колебания температуры от +4° до -17° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе

17 января 2022 09:13  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Колебания температуры от +4° до -17° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность, -3..-5°. В течение дня ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с. Давление заметно ниже нормы. . Вечером - сильный снег, возможен туман.

В ночь на 18 января в Нижегородской области ожидается потепление. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +2..+4°.

К середине недели в регионе похолодает. Так, уже 19 января ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем столбики термометров опустятся до отметки в -12..14°.

В четверг, 20 января в Нижегородской области будет чуть теплее - до -7..-9°.

В выходные в регионе также будут наблюдаться "температурные качели". 22 января ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью -2..-4°, днем -1..+1°, ветер юго-западный, умеренный.

Ночью на 23 января похолодает до -15°, днем температура воздуха составит -7..-9°, ветер юго-западный, умеренный

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