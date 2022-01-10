Преимущества и недостатки автокредитования

С каждым годом все больше людей предпочитают покупать авто в кредит https://avtokred.com/. И это очень удобно, потому что не придется годами копить и на всем экономить. А, самое главное, не придется ждать, когда нужна сумма будет собрана.
Банки предлагают кредиты на разных условиях. Какие-то организации предлагают получить нужную сумму под низкий процент. Есть банки, которые выдают деньги на долгий срок и ежемесячный платеж минимальный. Однако, у данного способа кредитования есть свои преимущества и недостатки. Давайте попробуем в этом разобраться.
Типы кредитования
Автокредит – это стандартный займ. Клиент банка не получает деньги на руки. Они перечисляются прямо продавцу. Машина, которая была куплена в кредит, выступает в роли залога. Чтобы банк имел хоть какие-то гарантии, требуется оформить КАСКО. Полис действует до тех пор, пока кредит не будет выплачен полностью.
Автокредит выгоден и заемщик может:
Стоит отметить, что автокредит предоставляется на срок до 7-ми лет. И это очень удобно, потому что за этот промежуток можно выплатить полную стоимость машины. Если автомобиль недорогой, то можно выплатить кредит намного раньше.
Основные преимущества
Кто-то может с уверенностью заявить, что кредит невыгоден, потому что заемщик должен будет выплатить не только полную стоимость авто, но и проценты, которые устанавливает банк. В случае с автокредитом нужно будет еще и за страхование заплатить.
Однако, у автокредитования немало преимуществ. Мы не будем перечислять все и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:
Что касается недостатков, то покупатель ограничен в своем выборе. Автосалоны предлагают в кредит только определенные марки.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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