Преимущества и недостатки автокредитования

С каждым годом все больше людей предпочитают покупать авто в кредит https://avtokred.com/. И это очень удобно, потому что не придется годами копить и на всем экономить. А, самое главное, не придется ждать, когда нужна сумма будет собрана.

Банки предлагают кредиты на разных условиях. Какие-то организации предлагают получить нужную сумму под низкий процент. Есть банки, которые выдают деньги на долгий срок и ежемесячный платеж минимальный. Однако, у данного способа кредитования есть свои преимущества и недостатки. Давайте попробуем в этом разобраться.

Типы кредитования

Автокредит – это стандартный займ. Клиент банка не получает деньги на руки. Они перечисляются прямо продавцу. Машина, которая была куплена в кредит, выступает в роли залога. Чтобы банк имел хоть какие-то гарантии, требуется оформить КАСКО. Полис действует до тех пор, пока кредит не будет выплачен полностью.

Автокредит выгоден и заемщик может:

Получить деньги в тот же день, когда обратился в банк;

У автокредита намного ниже ставка, чем у потребительского;

Не вносить залог;

Не требуется первоначальный взнос.

Стоит отметить, что автокредит предоставляется на срок до 7-ми лет. И это очень удобно, потому что за этот промежуток можно выплатить полную стоимость машины. Если автомобиль недорогой, то можно выплатить кредит намного раньше.

Основные преимущества

Кто-то может с уверенностью заявить, что кредит невыгоден, потому что заемщик должен будет выплатить не только полную стоимость авто, но и проценты, которые устанавливает банк. В случае с автокредитом нужно будет еще и за страхование заплатить.

Однако, у автокредитования немало преимуществ. Мы не будем перечислять все и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:

Купить машину в кредит можно сразу и не ждать несколько лет, пока не будет накоплена нужная сумма. Если требуется авто срочно, а денег на покупку нет. Покупатель заключает договор с банком, и цена автомобиля фиксируется. Даже если произойдет резкий скачок на рынке, покупатель будет вынужден выплатить ту сумму, которая указана в договоре. Кредит дает возможность воспитать в себе чувство экономии. Самостоятельно добиться такого результата будет сложно. Человек сможет влезть в свои сбережения и израсходовать часть денег. Кредит дает возможность заранее распланировать свои расходы. Выработанная привычка позволяет научиться экономить и откладывать деньги после того, как кредит будет погашен.

Что касается недостатков, то покупатель ограничен в своем выборе. Автосалоны предлагают в кредит только определенные марки.

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