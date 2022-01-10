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Как выбрать керамическую плитку?

17 января 2022 09:18  [161]

Выбрать керамическую плитку для ванной комнаты https://keramika-na-dom.ru/ не так просто, как может показаться. Многие покупатели думают, что ничего сложного в этом нет и в специализированном магазине представлено огромное количество разнообразных материалов, которые подойдут для отделки стен и пола в ванной.

Но стоит прийти в магазин и сразу же глаза начинают разбегаться. Не просто определиться с дизайном и подобрать цвет, который будет идеально сочетаться с другими элементами интерьера. Не всегда получается сразу же выбрать тот вариант, который будет отвечать всем заявленным требованиям. Приходиться ездить по магазинам и искать подходящие варианты.

Цвет керамической плитки: каким он должен быть?

У каждого свои вкусовые предпочтения. И никто не может заставить остановить свой выбор на каком-то определенном цвете. Специалисты могут предложить какие-то определенные решения, но они носят рекомендательный характер.

Общие рекомендации помогут упростить уход за плиткой и создать в комнате гармоничную и уютную обстановку. Например,

  • Если ванная комната маленькая, то не стоит обращать внимание на темные оттенки. Темные цвета плитки будут давить и без того маленькое пространство сузиться до минимума.
  • Если хочется визуально увеличить пространство ванной комнаты, то стоит обратить внимание на панно из декоративных плиток.
  • Светлые тона идеально подходят для всех комнат. Многие хозяева останавливают свой выбор на нейтральных цветах, потому что они идеально вписываются в любое пространство.
  • Что касается блестящей отделки, то не стоит сразу же отвергать такие варианты. Однако, если комната небольшая, то таких элементов должно быть очень мало.

Дизайнеры советуют покупать готовые коллекции. Все детали, которые входят в комплект, идеально сочетают друг с другом.

Выбираем качественный материал: на какие критерии обратить внимание?

Выбирать керамическую плитку стоит внимательно и обращать внимание на многочисленные критерии. Если несерьезно подойти к этому вопросу, то можно приобрести бракованный вариант и результат получится не таким, какой хочет видеть хозяин.

Продавца стоит попросить продемонстрировать материал. Если заказ осуществляется через интернет, то стоит уточнить все нюансы у менеджера.

Чтобы ванная комната превратилась в красивое и гармоничное пространство, стоит обращать внимание на многочисленные детали. К примеру, не стоит делать комнату идеально белой. В результате будет создаваться много бликов и при долгом нахождении в комнате будут сильно уставать глаза.

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