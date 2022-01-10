БК "НН" уступил УНИКСу в гостевом матче Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

БК "НН" уступил УНИКСу в гостевом матче. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, встреча двух команд состоялась накануне - 16 января.

Итог матча: УНИКС - "Нижний Новгород" - 85:71

Стребков (13, 2 пд, 5 рп), Платонов (13, 5 пд), Кулагин (11, 7 пд, 3 рп), Астапкович (8, 6 пд, 3 рп), Антипов (6, 3 пд, 2 рп), Торопов (6, 2 рп), Ганькевич (5, 2 пд, 2 рп, 2 пх), Карданахишвили (5, 2 пд), Шашков (4)

"Есть некоторые замечания к нашим молодым игрокам, которые не понимают, какой шанс проявить себя они получают в матчах против такого соперника. Так или иначе, это была достойная борьба, и для меня важно, что мы сделали шаг вперед по сравнению с предыдущим матчем против "Енисея", - сказал, комментируя игру, главный тренер нижегородского клуба Зоран Лукич.

"И мы, и УНИКС выходим после болезни, и хорошо, что сумели обойтись без травм. Желаю казанцам скорейшего возвращения в строй. Отличный сезон у тренера Перасовича. Для меня это коллектив, который показывает лучший баскетбол. Да, ЦСКА сейчас восстанавливает позиции, но уже и в играх против них УНИКС показывал очень качественный баскетбол", - резюмировал он.