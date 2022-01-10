Проект "800 добрых дел" помог собрать подарки для 16 нижегородских благотворительных фондов Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские фонды-партнёры платформы "800 добрых дел" получили новогодние подарки, собранные в рамках проекта "Добромобиль". К благотворительному проекту присоединились ведущие компании и организации Нижегородской области, а также простые нижегородцы.

Как рассказали организаторы, проект стартовал в Нижнем Новгороде в декабре 2021 года, а затем его география расширилась почти на 60 регионов страны. В результате, организаторы собрали и доставили подарки для 88 благотворительных фондов.

Напомним, с 3 по 7 января жители Нижнего Новгорода приносили подарки для фондов на Нижегородскую ярмарку. Те, кто не смог принести подарки лично, делали пожертвования на платформе "800 добрых дел". Всего за эти дни удалось собрать примерно 195 тыс. рублей, рассказали в АНО "Центр 800".

В рамках проекта "Добромобиль ГАЗель NN" собирал и развозил подарки благотворительным фондам от различных компаний и организаций. К мероприятию присоединилась дилерская сеть марки, в результате чего "Добромобили" появились на дорогах страны.

Благотворительные фонды предоставляли списки вещей, которые необходимы их подопечным, а компании сами выбирали, что готовы подарить.

Ранее сообщалось, что к участию в благотворительном проекте присоединились депутаты Гордумы и ЗСНО, волонтёры Победы, Павловский молочный завод, магазин "Кенгуру", стоматология "Классика", банк "Открытие", компания "Рентест", ресторан Red Wall.

Кроме того, ГК "Современные транспортные технологии" передала клюшки и спортивный инвентарь благотворительному фонду "Хоккей для всех", компания "Терасски парк" подарила тюбинги для подопечных фонда "Время РАСсвета" и мягкие игрушки для фондов НОНЦ и "Доброе дело".

Компании "Олив" передала фонду "Территория добра" подгузники и средства для гигиены для пожилых людей, живущих в домах престарелых. Команда "Центра врачебной косметологии" передала небулайзеры для фонда "Дети без мам", а сервис чистки обуви Gutallini — корм для кошек, лекарства и средства для ухода за животными для фонда "Сострадание-НН".