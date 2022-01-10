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Общество

Т Плюс подключил к системе теплоснабжения дворец культуры химиков в Дзержинске

17 января 2022 12:02  [138] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" подключил к системе теплоснабжения дворец культуры химиков в Дзержинске. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, ранее учреждение отапливалось от котельной ООО "НТГ", при этом абонентский ввод здания ДКХ выработал ресурс и находился в неудовлетворительном состоянии.

"Получив соответствующую информацию, компания изыскала возможность выполнить необходимые мероприятия, чтобы обеспечить надежное и качественное теплоснабжение одного их крупнейших социально-культурных учреждений города, в творческих коллективах которого занимается, в том числе, много детей", – пояснил отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В ходе работ проведена замена абонентского ввода здания ДКХ, построен новый участок трубопровода теплоснабжения протяженностью 250 м с от тепловой камеры ТК-48 Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" до ввода в здание, реконструирована тепловая камера в месте врезки. При прокладке трубопровода использованы современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля их состояния.

Стоимость реализованного проекта составила 12,5 млн рублей, его финансирование осуществлено за счет собственных средств компании без повышения тарифа на тепловую энергию для потребителя.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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