Исполнительный продюсер ГТРК "Нижний Новгород" Андрей Колганов скончался на 57 году жизни Общество

Фото: с сайта Vestinn.ru

Исполнительный продюсер ГТРК "Нижний Новгород" Андрей Колганов умер ночью 17 января в возрасте 56 лет. Об этом директор филиала ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зелёный сообщил в соцсети Facebook.

Он уточнил, что Андрей Анатольевич скончался после тяжёлой болезни, которую не смог победить.

Согласно информации, Андрей Колганов продюсировал тематические и спортивные программы и трансляции, являлся автором и продюсером проекта "Малые города Нижегородской области", инициатором и организатором проекта "Малые игры Доброй воли".

"Он был душой любого такого начинания, мог в любой момент помочь каждому, найти выход из любой нестандартной, трудной ситуации. Андрей Анатольевич был добрым, порядочным и отзывчивым коллегой и другом", - написал Назарий Зелёный.

Стоит отметить, что Андрей Колганов являлся выпускником хоккейной школы "Торпедо", мастером спорта по хоккею, участником и победителем многочисленных турниров ветеранов хоккея. Без его участия не обходилась ни одна прямая трансляция домашних и выездных матчей "Торпедо".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования семье и близким Андрея Анатольевича Колганова.