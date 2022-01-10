Нижегородские суды рассмотрели еще более 250 дел о нарушении указа губернатора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские суды рассмотрели еще более 250 дел о нарушении указа губернатора. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности правительства Нижегородской области.

Согласно информации, за неделю с 10 по 14 января суды города рассмотрели 253 дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, касающихся неисполнения требований указа губернатора "О введении режима повышенной готовности".

По итогам рассмотрения было назначено 103 штрафа организациям, должностным и физическим лицам, ИП. Вынесено 140 предупреждений.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.