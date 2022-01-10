Частные медорганизации будут оказывать услуги пожилым нижегородцам при федеральной финансовой поддержке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит федеральные средства на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Предложение о выделении средств в 2022 году поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.

На данный момент на эти цели выделено более 7 млн рублей.

Участие в проекте могут принять пожилые нижегородцы, являющиеся гражданами РФ, в том числе проживающие в сельской местности. Инициатива осуществляется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

"В Нижегородской области реализуется немало проектов по расширению возможностей для привлечения в социальную сферу частных организаций. Это не только позволяет помочь людям в получении необходимых услуг, но и поддерживает бизнес. Данный проект направлен на улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи для пожилых граждан, в том числе тех, кто проживает в сельской местности," - подчеркнул Андрей Макаров.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в пилотном проекте смогли принять участие субъекты РФ, которые ранее уже подключились к созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В Нижегородской области такая инициатива в 2021 году реализовывалась на территории Арзамаса и Арзамасского района.

В проекте оказания медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше могут участвовать частные медицинские организации, которые имеют лицензии на осуществление работ по терапии, кардиологии, неврологии, урологии, хирургии и эндокринологии.

"Пока объём работ по проекту сравнительно небольшой, но это позволяет нам опробовать новую методику, которая затем может быть тиражирована как в рамках нацпроекта, так и по другим программам. В районах Нижегородской области довольно много частных медорганизаций, заинтересованных в подобной работе", - подчеркнул Глеб Никитин.