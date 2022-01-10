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Бизнес

Более чем на 70% перевыполнен план по количеству участников нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области

18 января 2022 08:46  [144] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Более чем на 70% перевыполнен план по количеству участников нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"На сегодняшний день в регионе 169 компаний участвуют в национальном проекте "Производительность труда" при плановом показателе в 98. Мы перевыполнили план на 72%. В прошлом году к нацпроекту стали подключаться не только промышленные предприятия, но и торговые организации, и компании-поставщики услуг. Например, "Евроснаб" - поставщик оборудования для животноводства, ФГУП "Спецсвязь" - областной лидер в сфере специальных грузоперевозок, Нижегородский аэропорт – одно из важнейших стратегических предприятий области, а также аптечная сеть "Нижегородская областная фармация", - рассказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора напомнил, что две компании в регионе получают расширенную годовую поддержку по внедрению производственной системы – "Окская судоверфь" из Навашина и "Молоко" из Шахуньи. Таких компаний в стране всего 35.

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" становятся все более востребованными нижегородскими компаниями, так как позволяют увеличивать объемы производства и выручку предприятий без дополнительных вложений. Например, в компании "Фест Логистик" выработка на выбранных для внедрения бережливых технологий участках увеличилась более чем в 30 раз, а в ООО "НАЗ" - на 31 процент. Только за декабрь прошлого года участниками нацпроекта стали пять нижегородских компаний", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр уточнил, что этими предприятиями стали ООО "ХимАвто" - производитель автомобильных масел и химии, "Дельта Трафо" - производитель различных трансформаторов, ООО ТД "Павловская курочка" - производитель продуктов из мяса птицы, ООО "Техноавиа - Волга" - производитель спецодежды и ООО "Полимерпром" - производитель специальных смол.

Напомним, внедрением бережливых технологий на предприятиях в рамках нацпроекта "Производительность труда" занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Он разработан и реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя федеральные проекты: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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Теги:
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