Рейды по качеству уборки дорог прошли в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В минувшие выходные в районах Нижегородской области прошли рейды по уборке дорог и вывозу снега. Об этом рассказали в Главном управлении дорог.

Так, на дорогах области в выходные днём работало около 600 единиц техники, ночью - около 200. Мосты в нормативное состояние приводили 524 рабочих, использующих 155 единиц техники.

Комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры и другая техника расчищали дороги, проводили противогололёдную обработку, а также вывозили снег с дорог, проходящих по населённым пунктам.

Как уточнили в ведомстве, за неделю на дорогах регионального значения израсходовано более 44 тыс. тонн реагента, вывезено почти 24 тыс. кубометров снега.

В ГУАД также сообщили, что на трассах регионального подчинения претензии к качеству работ были только в городском округе Дзержинск. Подрядчику, который занимается расчисткой дорог данном округе, направлены предписания от Главного управления автодорог и ГИБДД.