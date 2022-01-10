За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 января 2022 21:02  [319] Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с жестоким избиением первоклассника собственной матерью
17 января 2022 19:26  [134] Собственника 13 участков в Навашине оштрафовали на 260 тысяч рублей за ухудшение качества земель
17 января 2022 19:14  [139] Александр Резонтов: Решение отложить законопроект о QR-кодах абсолютно правильно и абсолютно логично
17 января 2022 18:02  [359] Увеличение снежного покрова ещё на 6 см прогнозируется в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки
17 января 2022 17:14  [165] Рейды по качеству уборки дорог прошли в Нижегородской области
17 января 2022 16:45  [222] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" возобновил "именные акции"
17 января 2022 16:17  [215] Участник Нижегородского НОЦ разработает квантовый повторитель
17 января 2022 16:14  [174] Главы районных администраций лично проконтролируют вывоз мусора во дворах Нижнего Новгорода
17 января 2022 15:58  [369] Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода
17 января 2022 15:43  [195] Вадим Андрюхин: "С введением QR-кодов действительно лучше пока подождать"
Общество

Рейды по качеству уборки дорог прошли в Нижегородской области

17 января 2022 17:14  [165] Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В минувшие выходные в районах Нижегородской области прошли рейды по уборке дорог и вывозу снега. Об этом рассказали в Главном управлении дорог.

Так, на дорогах области в выходные днём работало около 600 единиц техники, ночью - около 200. Мосты в нормативное состояние приводили 524 рабочих, использующих 155 единиц техники.

Комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры и другая техника расчищали дороги, проводили противогололёдную обработку, а также вывозили снег с дорог, проходящих по населённым пунктам.

Как уточнили в ведомстве, за неделю на дорогах регионального значения израсходовано более 44 тыс. тонн реагента, вывезено почти 24 тыс. кубометров снега.

В ГУАД также сообщили, что на трассах регионального подчинения претензии к качеству работ были только в городском округе Дзержинск. Подрядчику, который занимается расчисткой дорог данном округе, направлены предписания от Главного управления автодорог и ГИБДД.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph