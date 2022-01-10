Рейды по качеству уборки дорог прошли в Нижегородской области

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В минувшие выходные в районах Нижегородской области прошли рейды по уборке дорог и вывозу снега. Об этом рассказали в Главном управлении дорог.
Так, на дорогах области в выходные днём работало около 600 единиц техники, ночью - около 200. Мосты в нормативное состояние приводили 524 рабочих, использующих 155 единиц техники.
Комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры и другая техника расчищали дороги, проводили противогололёдную обработку, а также вывозили снег с дорог, проходящих по населённым пунктам.
Как уточнили в ведомстве, за неделю на дорогах регионального значения израсходовано более 44 тыс. тонн реагента, вывезено почти 24 тыс. кубометров снега.
В ГУАД также сообщили, что на трассах регионального подчинения претензии к качеству работ были только в городском округе Дзержинск. Подрядчику, который занимается расчисткой дорог данном округе, направлены предписания от Главного управления автодорог и ГИБДД.
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