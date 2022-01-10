Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
17 января 2022 18:18  [163] "ЛУКОЙЛ" установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе
17 января 2022 14:26  [192] Сервис "билайн.аналитика": 31 декабря люди поставили на паузу онлайн-просмотр фильмов
17 января 2022 10:48  [239] "ТНС энерго НН": должникам приостанавливаются выплаты компенсаций за ЖКУ
17 января 2022 10:41  [201] Конкурс в сфере развития общественных связей "Лучник Future" продлевает прием работ
16 января 2022 10:15  [450] Группа банка "Открытие" объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года
15 января 2022 13:01  [592] Банк "Открытие" и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов
15 января 2022 10:51  [587] АПЗ присоединился к благотворительной акции "Снежинка"
14 января 2022 17:31  [671] Банк "Открытие" выдал более 8 млрд рублей кредитов компаниям МСБ Нижегородской области
14 января 2022 16:57  [758] Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области
14 января 2022 15:16  [1139] Нижегородские онлайн-экспортеры могут получить скидку до 50% на доставку продукции за рубеж
Бизнес

"ЛУКОЙЛ" установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе

17 января 2022 18:18  [163] Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Занятия хоккеем стали ещё доступнее для жителей сразу нескольких населённых пунктов Кстовского района. В рамках благотворительной программы Компании "ЛУКОЙЛ" новые хоккейные коробки появились в деревнях Новоликеево и Подлесово, а также в посёлках Дружный и Селекционной Станции.

Как рассказали в пресс-службе компании, 17 января депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень побывали на одной из хоккейных коробок – в посёлке Селекционной Станции. Благодаря помощи ПАО "ЛУКОЙЛ" здесь установлены новые борта, защитные сетки, предусмотрено освещение. Площадку уже по достоинству оценили и взрослые, и дети.

"Прекрасно, что есть такие Компании, как "ЛУКОЙЛ", которые в рамках своих программ благотворительной деятельности в тесном взаимодействии с муниципальными властями отбирают объекты социальной инфраструктуры, которые нуждаются в обновлении", – сказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ Спорт Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph