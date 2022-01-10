"ЛУКОЙЛ" установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Занятия хоккеем стали ещё доступнее для жителей сразу нескольких населённых пунктов Кстовского района. В рамках благотворительной программы Компании "ЛУКОЙЛ" новые хоккейные коробки появились в деревнях Новоликеево и Подлесово, а также в посёлках Дружный и Селекционной Станции.

Как рассказали в пресс-службе компании, 17 января депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень побывали на одной из хоккейных коробок – в посёлке Селекционной Станции. Благодаря помощи ПАО "ЛУКОЙЛ" здесь установлены новые борта, защитные сетки, предусмотрено освещение. Площадку уже по достоинству оценили и взрослые, и дети.

"Прекрасно, что есть такие Компании, как "ЛУКОЙЛ", которые в рамках своих программ благотворительной деятельности в тесном взаимодействии с муниципальными властями отбирают объекты социальной инфраструктуры, которые нуждаются в обновлении", – сказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич.