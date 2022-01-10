Льдина с 20 рыбаками оторвалась в Городецком районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Льдина с 20 рыбаками оторвалась в затоне на территории Городецкого района 17 января. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение об инциденте на льду близ Заволжья поступило в 12:44.

Согласно информации, через некоторое время льдину снова прибило к берегу, и все рыбаки вышли из затона на землю самостоятельно ещё до прибытия сотрудников МЧС и полиции.

Помощь спасателей и медиков в итоге никому не понадобилась, добавили в ведомстве.

Напомним, 28 декабря рыбак на автомобиле провалился под лёд в Воротынском районе.