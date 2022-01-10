Льдина с 20 рыбаками оторвалась в Городецком районе

Льдина с 20 рыбаками оторвалась в затоне на территории Городецкого района 17 января. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение об инциденте на льду близ Заволжья поступило в 12:44.
Согласно информации, через некоторое время льдину снова прибило к берегу, и все рыбаки вышли из затона на землю самостоятельно ещё до прибытия сотрудников МЧС и полиции.
Помощь спасателей и медиков в итоге никому не понадобилась, добавили в ведомстве.
Напомним, 28 декабря рыбак на автомобиле провалился под лёд в Воротынском районе.
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