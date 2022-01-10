Пестициды и агрохимикаты Syngenta®

Более 150 наименований содержит каталог пестицидов и агрохимикатов на официальном сайте компания Syngenta. В их числе хорошо зарекомендовавшие себя средства зашиты растений, препараты для борьбы с грызунами, десиканты, биостимуляторы роста, инновационные органоминеральные удобрения.

Применение агрохимикатов — необходимое условие эффективности интенсивных технологий, широко используемых в современном растениеводстве. Благодаря им снижается трудоёмкость производства сельхозпродукции, улучшается её качество, существенно повышается рентабельность ведения агробизнеса.

Агрохимикаты ТМ Syngenta® в комплексных программах возделывания культур

Компания "Сингента" предлагает российским агропроизводителям сбалансированные программы промышленного выращивания основных сельскохозяйственных культур. Одно из ключевых условий их эффективности — правильное применение пестицидов и агрохимикатов. В общем случае в состав комплексных программ Syngenta® входят:

защита посевного материала с помощью обработки инсекто-фунгицидными протравителями;

уничтожение однолетних и многолетних сорняков гербицидами сплошного, селективного действия;

борьба с насекомыми-вредителями с помощью контактно-системных инсектицидов;

профилактика и лечение грибковых заболеваний растений с помощью фунгицидов;

повышение жизненной силы сельхозкультур внекорневой подкормкой органоминеральными удобрениями и обработкой биостимуляторами роста.

Биологически активный препарат ИЗАБИОН®

Хорошо зарекомендовавший себя биостимулятор роста содержит более 62% аминокислот, пептидов. Препарат безопасен для окружающей среды (4 класс), быстро проникает в биологические жидкости после распыления его на поверхность растения. Ускоряет обменные процессы, повышает устойчивость культуры к стресс-факторам, а также сопротивляемость к болезням. В результате обработки препаратом ИЗАБИОН® усиливается действие системных инсектицидов, фунгицидов, повышается урожайность, улучшается качество выращенной продукции.

Биостимулятор можно применять при возделывании всех видов сельхозкультур. Производится препарат в жидкой форме, фасуется в канистры ёмкостью 1 л. Норма расхода — до 5 л на гектар. Рекомендуется использовать в баковых смесях совместно со средствами защиты растений (согласно регламентам применения).

ИЗАБИОН Агрохимикат Биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста растений. КВАНТИС, Ж Агрохимикат Комбинированное органическое удобрение, повышающее производительность растений. МОДДУС, КЭ Регулятор роста Высокоэффективный регулятор роста растений для предотвращения полегания зерновых.

Комбинированное органическое удобрение КВАНТИС®

Производится из натурального органического сырья (биомассы) методом ферментации. Содержит аминокислоты, пептиды, макро-, микроэлементы (цинк, марганец, бор) в сбалансированном соотношении. После попадания на поверхность биологически активные вещества быстро впитываются и распределяются во всех частях растения. Биостимулирующее действие препарата проявляется в повышении стрессоустойчивости, ускорении обменных процессов (развития, плодоношения). Благодаря обработке полностью реализовывается генетический потенциал сельскохозяйственной культуры.

Производится КВАНТИС® в жидкой форме, фасуется в 10-литровые канистры. Применяется для обработки зерновых, пропашных культур. Рекомендуется совместное использование с другими агрохимикатами Syngenta®. Норма расхода составляет 1–2 литра на гектар.

Препарат против полегания зерновых МОДДУС®

Содержит биологически активное вещество тринексапак-этил (класс циклогександионы). Регулятор роста сокращает длину междоузий, усиливает стенки соломины, развивает корневую систему. Всходы озимых легче переносят пониженные температуры при недостаточности или отсутствии снежного покрова. После обработки препаратом сохраняется стеблестой даже после неблагоприятных погодных условий. В результате облегчается уборка урожая, сокращаются потери.

Препарат производится в форме концентрата эмульсии (250 г/л), фасуется в канистры ёмкостью 5 литров. Экономно расходуется — в среднем 0,2–0,4 л/га. Рекомендуется использование в одной баковой смеси с другими агрохимикатами Syngenta® (в соответствии с регламентами применения).

Стандарты качества "Сингента"

Многолетняя практика использования продукции ТМ Syngenta® показывает, что внутрикорпоративные стандарты качества не уступают и часто превосходят требования российских ГОСТ. Контроль качества осуществляется на всех циклах производства СЗР, биостимуляторов, комплексных органоминеральных удобрений. Все поставляемые российским производителям виды продуктов из каталога агрохимикатов Syngenta® сертифицированы, продаются с пакетом подтверждающих качество документов.

На рынке средств защиты растений присутствует большое количество поддельной продукции, имитирующей качественные товары ТМ Syngenta®. Чтобы не стать потребителем продукции сомнительного качества от незаконных производителей, рекомендуется купить агрохимикаты у официального дистрибьютора «Сингента». Представительства компании функционируют в большинстве регионов РФ.

Поддержка клиентов, программы лояльности

Потребители продукции Syngenta® могут воспользоваться услугой агрономической поддержки. Эксперт компании дистанционно окажет консультационную помощь клиенту, ответит на любые агрономические вопросы, в частности, по выбору и правильному применению агрохимикатов (сроки, нормы расхода, виды культур, вредные объекты).

Для премирования конечных потребителей продукции "Сингента" разработаны и действуют поощрительные программы лояльности:

ЗоРРО ® — защита от рисков сезонного падения цен на продукты растениеводства, курсовых колебаний валюты;

— защита от рисков сезонного падения цен на продукты растениеводства, курсовых колебаний валюты; АГРОБОНУС — накопление баллов при покупке товаров Syngenta ® , которые можно обменять на ценные подарки;

— накопление баллов при покупке товаров Syngenta , которые можно обменять на ценные подарки; АгриКлайм® — защита от погодных рисков.

Подробные условия участия юридических и физических лиц-предпринимателей в программах лояльности размещены на официальном сайте «Сингента». Там же можно зарегистрироваться для участия.

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