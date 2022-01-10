Собственника 13 участков в Навашине оштрафовали на 260 тысяч рублей за ухудшение качества земель Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области оштрафовало собственника 13 земельных участков за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе проведения выездных внеплановых проверок в Навашинском городском округе на принадлежащих местному жителю земельных участках сельскохозяйственного назначения специалисты обнаружили, что территория на всей площади заросла сорными растениями, деревьями и кустарниками. Собственнику было предъявлено обвинение в невыполнении установленных требований по улучшению и защите земель и охране почв.

Владельца земли признали виновным в совершении административных правонарушений (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). В качестве наказания ему придётся оплатить штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей.