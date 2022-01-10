Полиция завела два административных дела на жительницу Володарского района, избившую ребёнка в подъезде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В полицию Володарского района поступило сообщение о женщине, которая в подъезде жилого дома избивала ребёнка. Заявитель предоставил видеозапись с камеры наблюдения, на кадрах которой видно, как неизвестная руками и ногами наносит удары мальчику.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность женщины - 43-летней жительницы посёлка Юганец. Мальчик с видеозаписи оказался её сыном.

На место выехали представители подразделения по делам несовершеннолетних, которые вызвали медработников для осмотра ребёнка.

В отношении матери мальчика полицейские составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В ведомстве добавили, что проводятся дальнейшие проверочные мероприятия, по результатам проведения которых будет принято процессуальное решение.

Кроме того, по данному факту сотрудники Дзержинского Следственного управления организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК.