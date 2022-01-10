MyBox. Кто не знает что это?

Наверняка, таковых крайне мало. Ведь Mybox – это очень популярная федеральная сеть ресторанов японских и паназиатских кухонь, представлена уже в более 100 городах РФ и СНГ. Сейчас это любимое место многих для заказа вкусной еды, это бренд, который любят и дети, и взрослые. А всё потому что компания не предает своих потребителей, уже много лет держит максимальную планку уровня качества, постоянно расширяет линейку меню новыми и необычными блюдами.

Холдинг Х100 и MyBox

MyBox – не простая сеть ресторанов, это часть большой корпорации. Компания входит в состав международного холдинга Х100. А это значит, что масштабированием MyBox занимается команда топовых профессионалов. Холдинг Х100 специализируется на развитии брендов по всему миру, без непосредственного участия самих владельцев данных бизнесов. То есть компания постоянно растет, соответственно, прибыль увеличивается, а владелец для этого ничего не делает.

Звучит странно и неправдоподобно.

Но мы проверили – всё так. Дело в том, что партнерство с Х100 происходит не по стандартной франшизе, а по управленческой. Этот вид франшизы подразумевает, что вся работа, в том числе и развитие компании, ложится на плечи управляющей компании, то есть на Х100. А владелец ресторана только получает прибыль и, при желании, наблюдает за своим бизнесом в режиме реального времени через мобильный кабинет партнера. Заманчивое ноу-хау, правда?

Получается, с компанией Х100 любой человек даже тот, кто совершенно не разбирается в бизнесе, может стать владельцем популярного ресторана с хорошей прибылью. Интересный вариант для выхода на пассивный доход, поэтому кому тема инвестирования актуальна – обязательно берите на заметку.

Развитие сети MyBox, действительно, идет стремительными темпами, хотя начиналось всё с небольшой точки в небольшом городке Волгоградской области, в Волжском. Говорят, построить большой и прибыльный бизнес можно только в мегаполисе, имея связи и миллионы в кармане. Но история MyBox и его основателя Игоря Хена доказывает обратное – главное желание, грамотное управление и искренняя забота о своем клиенте. Игорь Хен начинал свой бизнес не в кресле директора, а стоя за прилавком первой точки MyBox. Тогда же, в 2010 году, им и были определены ключевые приоритеты компании: максимальная лояльность к клиенту и высокий корпоративный дух.

Команда MyBox

Атмосфера в MyBox, действительно, очень дружелюбная, это чувствуется с порога. Даже блюда передают это тепло. И так было с первых дней создания компании, когда основатель бренда Игорь Хан знал не только сотрудников по имени, но и поддерживал дружеские отношения с каждым. Коллектив MyBox - это большая семья.

Сейчас, в силу масштаба (ресторанов MyBox уже более 300), нет возможности знать каждого сотрудника лично, тем не менее внутри каждого ресторана теплота и семейность сохраняются. Поэтому в MyBox и новички, и опытные сотрудники чувствуют себя хорошо, помогают друг друга и поддерживают. А так как компания постоянно растет, то и рост сотрудников неизбежен. Повышение уровня знаний, компетенции и квалификации персонала – это часть развития сети MyBox. Информация об актуальных вакансиях компании есть на официальном сайте, посмотрите, возможно, именно там вас ждет работа мечты.

В чем заключается забота MyBox о своем клиенте

MyBox – это та сеть ресторанов, которая всегда готова к изменениям и новшествам. Мир меняется, желания людей тоже - компания не может стоять на месте. Поэтому команда MyBox делает всё, чтобы клиенту было комфортно, вкусно и максимально удобно. Собственно, по этому же принципу выбирается и территориальное расположение всех ресторанов:

— по пути домой и на работу;

— в торговых и развлекательных центрах;

— на прикассовых зонах в супермаркетах;

— на фуд-кортах;

— вблизи кинотеатров, бизнес-центров и прогулочных зон.

Это и многое другое продумывается командой для того, чтобы MyBox был всегда под рукой, когда требуется вкусный перекус или сытный обед.

Для выбора и заказа блюд MyBox было разработано удобное мобильное приложение, а также данная сеть представлена на витринах популярных агрегаторов служб по доставке еды. Скидки, бонусы, специальные предложения, кешбэки – всё создано компанией в благодарность постоянным клиентам за их выбор.

На самом деле, это очень приятно, когда бренд, уже получивший признание на рынке, не плывет по течению популярности, а делает всё для своего клиента. Что говорить, если меню данных ресторанов постоянно дополняется новыми разнообразными блюдами, часто опережая желания потребителей. А ещё удобно, что в MyBox можно заказать не только блюда японской кухни, но и пиццу, и различные комплексные обеды на выбор.

MyBox – это когда всё в одном месте!

Если вы до сих пор не были в MyBox, очень рекомендуем посетить, даже самым привередливым заведение придется по вкусу. Проверено!

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